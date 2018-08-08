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نادى القضاة ينظم ندوة دينية لبعثة الحج غدا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:01 ص
نادى القضاة ينظم ندوة دينية لبعثة الحج غدا نادى القضاة_ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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ينظم نادى القضاة ندوة دينية لبعثة الحج والمكونة من ١٤٣ حاج ، حول مناسك الحج  وبرنامج الرحلة والإجابة على كافة الاستفسارات  وذلك بالنادي النهري  بالعجوزة غدا الخميس فى السابعة مساء.

وقال النادى فى بيان له ، ان ذلك يأتى إيمانا من نادي القضاة بتيسير أداء القضاة ووكلاء النائب العام وأسرهم مناسك الحج بأفضل البرامج وبأيسر طرق السداد وإمعانا في دقة التنظيم للرحلة من بدايتها حتى وصول الفوج بسلامة الله.

كما سيتم  تسليم حجاج بيت الله الحرام جواز السفر  وتذاكر السفر وبعض المتعلقات الشخصية التي يقدمها برنامج الرحلة والذي يبدأ من  يوم ٤ ذي الحجة الموافق ١٥/٨/٢٠١٨  بالسفر من مطار القاهرة إلى المدينة حتى العودة بتاريخ  ٢٥/٨/٢٠١٨ من مطار جدة إلى مطار القاهرة.

 

 


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