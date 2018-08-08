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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:54 م
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موسكو تسجل 2.5 مليون رحلة باستخدام الدراجات الهوائية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:00 ص
موسكو تسجل 2.5 مليون رحلة باستخدام الدراجات الهوائية دراجات هوائية
أ ش أ
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سجلت العاصمة الروسية موسكو ما يقرب من 2.5 مليون رحلة باستخدام الدراجات الهوائية بمساعدة شبكة محطات استئجار الدراجات فى موسكو للموسم الحالى،  فيما يمثل هذا العدد من الرحلات رقما قياسيا بالنسبة لفترة استئجار الدراجات فى المدينة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نائب عمدة موسكو المعنى بقضايا النقل مكسيم ليكسوتوف قوله :" لقد سجلنا رقما قياسيا لعدد الرحلات على الدراجات فى المدينة، وذلك طوال فترة استئجار الدراجات الهوائية فى موسكو .. لم ينته الموسم بعد وقد قام المستخدمون بالفعل بحوالى 2.5 مليون رحلة" ، وبالمقارنة بعام 2017، فقد تم استخدام الدراجات الهوائية المستأجرة 2.4 مليون مرة".

وأشار إلى أن هذا النمو تم تسهيله من خلال توسيع شبكة استئجار الدراجات ليس فقط فى المركز، ولكن أيضا فى المناطق البعيدة فى المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمسئول الروسى،  فإن موسكو تشهد طقسا جيدا، ولهذا السبب يختار السكان الدراجات ليس فقط للنزهة، ولكن أيضا كبديل للنقل العام.

واختتم نائب عمدة العاصمة بالقول : "إنه جارى افتتاح محطات جديدة بالقرب من المترو وخط موسكو الدائرى،  وكذلك فى المناطق الشعبية بالمدينة، لذلك مع كل موسم يصبح استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة للنقل أكثر ملاءمة .


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روسيا

أخبار روسيا

استئجار الدراجات




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