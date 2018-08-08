موجز اخبار الساعة 1.. افتتاح اجتماعات محافظى البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح اجتماعات محافظى البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

رئيس الوزراء يفتتح اليوم اجتماعات محافظى البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ

يستضيف البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وصول نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف للمشاركة فى اجتماع "الوطنية للصحافة"

وصل منذ قليل، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة و تحرير جريدة اليوم السابع، إلى مقر الهيئة الوطنية للصحافة، للمشاركة فى اجتماع الهيئة برؤساء مجالس إدارة الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة، لمناقشة الزيادات الكبيرة فى أوراق الصحف وأسعار طباعة الصحف المصرية فى ظل الظروف الراهنة.

وزيرا السياحة والطيران يودعان حجاج السياحة قبل المغادرة للأراضى المقدسة

ودع الوزيران، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، أفواج الحج السياحى المغادرة إلى الأراضى المقدسة من مطار القاهرة الدولى، بحضور كل من سراج سعد الدين مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، و مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، واللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

تحسن حالة "فلتاؤس المقارى" راهب الانتحار.. واستمراره بالرعاية المركزة

كشف مصدر طبى بمستشفى الأنجلو أمريكان التى يرقد فيها الراهب فلتاؤس المقارى الذى حاول الانتحار منذ أيام، إن حالة الراهب فى تحسن مستمر فقد تم نزع أنبوب الاكسجين بعد استقرار حالته ولكنه مازال تحت الملاحظة بالرعاية المركزة.

الجامعة الكندية أولى جامعات العاصمة الإدارية استقبالا للطلاب الجدد

بدأت جامعة كندا فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، فى استقبال أول دفعة من الطلاب كأولى جامعات العاصمة الإدارية الجديدة، لبدء تنسيق القبول.

مديرية أوقاف القاهرة تخصص 453 ساحة لصلاة عيد الأضحى وتوزع صكوك الأضاحى

أعلن الشيخ خالد خضر، مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، أن المديرية خصصة 453 ساحة صلاة لأداء صلاة عيد​الأضحى، مع تخصيص خطيبين "خطيب أساسى وخطيب احتياطى" بعد أخذ الموافقات الأمنية.

تعرف على المواد القانونية وراء إحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية

كشف المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض، عن المواد القانونية التى أحالت بها النيابة العامه والدة الأطفال الذين تم العثور على جثثهم بمنطقة المريوطية، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

مفوضية الإتحاد الأفريقى تتطلع لإنشاء بنك مركزى أفريقى وعملة مشتركة

قال فيكتور هاريسون، ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقى، اليوم الأربعاء، إن أفريقيا تحتاج إلى سوق مشتركة لدعم التبادل التجارى بين دول القارة، مؤكدا أن مفوضية الاتحاد الأفريقى وجمعية البنوك المركزية الإفريقية تعمل من خلال الاستراتيجية التى وضعت عام 2015 والتى تتطلع إلى إنشاء معهد مصرفى أفريقى وبنك مركزى أفريقى وعملة مشتركة.

محافظ القاهرة يعلن البدء فى بناء وحدات راغبى البقاء بمثلث ماسبيرو

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن مشروع مثلث ماسبيرو سيبدأ ببناء الجزء الخاص بسكان المثلث راغبى البقاء بالمكان، قائلا: "هنعمل لهم منطقة متميزة وجارى التخطيط بالمنطقة لذلك".

صور.. مباحث القاهرة تحرر طفلا من خاطفيه وتعيده لأسرته بالتجمع فى 6 ساعات

فى أقل من 6 ساعات، نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب، عقب خروجه من النادى بالتجمع الخامس، وإعادته لأسرته سالما، والقبض على كافة المتهمين بارتكاب الواقعة، واللذين اعترفوا بخطف الطفل لمساومة والده نظرا لعلمهم بثراءه، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

غلق دائرى الوراق جزئيا اتجاه الزراعى بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، إغلاق جزئى لطريق الدائرى لمدة 3 أيام بسبب أعمال تطوير للطريق ولمنزل النفق المؤدى للزراعى وذلك فى المسافة من نهاية كوبرى الوراق حتى تحصيل الموازين بالقرب من كمين باسوس فى الاتجاه القادم من الهرم حتى الزراعى وسط انتشار الخدمات المرورية.

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، شديد الحرارة، جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حركة حماس توافق على هدنة 5 سنوات مع إسرائيل وعقد صفقة تبادل للأسرى

كشفت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس وافقت على هدنة مع إسرائيل لمدة خمس سنوات، تشمل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى.

اليوم.. انطلاق أخر رحلات مصر للطيران لنقل حجاج فلسطين والعودة 30 أغسطس

تنظم شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، أخر رحلات نقل حجاج فلسطين من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي الي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك من منطلق الدور الريادى الذى تقوم به مصر للطيران في شمال القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.