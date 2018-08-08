موجز أخبار الـ6.. فتح مجازر القاهرة والجيزة مجانا لذبح أضاحى العيد

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان محافظتى القاهرة الجيزة فتح المجازر مجانا خلال أيام العيد لذبح الأضاحى والكشف مجانا على الأضاحى، إلى جانب محاولة أب ذبح شاب متهم باغتصاب ابنته أثناء عرضه على نيابة كفر الدوار.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء.. - الهيئة الوطنية للصحافة: 3 توصيات لحل أزمة الصحافة الورقية

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا تشاوريا يوم الأربعاء الموافق 8/8/2018 مع ممثلين للصحف القومية والحزبية والخاصة لمناقشة الزيادة الكبيرة فى أسعار ورق طباعة الصحف وبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها لمواجهة هذا الأمر، والمحافظة على الصحافة المصرية وإصداراتها والعاملين فيها فى ظل هذه الظروف الصعبة والعمل على إنقاذ الصحافة المصرية بكافة أطيافها من خطر التوقف.





اعتدى عاطل بمركز كفر الدوار على شاب بسكين أثناء عرضه على النيابة العامة لاغتصاب ابنته.





استعرض اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خلال المجلس التنفيذى المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء.





التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء بوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى العاصمة الأمريكية واشنطن.





تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى فى تقاطعه مع الدائرى الأوسطى لمدة يومين، بسبب تطوير ورفع كفاءة الحاجز الخرسانى الأوسط بين اتجاهى الطريقين وسط انتشار الخدمات المرورية.





نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديوجراف يوضح ويستعرض حجم الدعم بالموازنة الجديدة لقطاع التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى.





أشاد وفد أمنى روسى رفيع المستوى اليوم، الأربعاء، بإجراءات التأمين بمطار القاهرة الدولى، والتى تتم داخل صالات السفر والوصول مع الركاب وشحن الحقائب بمبنى "2" بالمطار، جاء ذلك خلال انتهاء الوفد من جولاته التى استمرت يومين داخل المبنى، والتى انتهت بتفقد المهبط وأماكن العمل به لمختلف الجهات.





قال عبد العزيز عبده، المتحدث الإعلامى لهيئة الطرق والكبارى، إنه يوجد 25 ألف متر طولى فواصل تمدد على الطريق الدائرى، بمعدل ربع الطريق الدائرى، مشيرا إلى أنه يتم عمل صيانة لـ 5 آلاف متر فواصل سنويا.





أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، إغلاق جزئى لطريق الدائرى لمدة 3 أيام بسبب أعمال تطوير للطريق ولمنزل النفق المؤدى للزراعى وذلك فى المسافة من نهاية كوبرى الوراق حتى تحصيل الموازين بالقرب من كمين باسوس فى الاتجاه القادم من الهرم حتى الزراعى وسط انتشار الخدمات المرورية.





التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم.





بدأت منذ قليل نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، مباشرة التحقيقات مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم على خلفية اتهامه، بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لأحدى شركات المقاولات.





أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار باعتبار أعمال التخلص من البرك والمستنقعات من أعمال المنفعة العامة بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.





أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن اجتماع الهيئة برؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة أوصى برفع أسعار الإصدارات بعد إجراء دراسة تعرض الأسبوع القادم.





قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، إن الظهور بقنوات الإرهاب جرم كبير يجب التصدى له بكل قوة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنصوص عليها بالدستور واللائحة، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لإحالة النائب هيثم الحريرى للجنة القيم للتحقيق معه بشأن ظهور بقنوات الإخوان، وضرورة إصدار تحذير لأى نائب من الظهور بالقنوات المتآمرة على الدولة المصرية.





اعترف الإرهابى فى تنظيم داعش أبو منصور المغربى، أن قطر قدمت دعم كبير للجماعات الإرهابية فى سوريا، مؤكدا أنه تواصل مع جهات خارجية منها قطرية للحصول على التمويل المالى للتنظيم، موضحا أنه تواصل مع الشيخ خالد سليمان وهو قطرى كان يحمل لتنظيم داعش شهريا مليون دولار، بالإضافة إلى جهات إسرائيلية كانت هى الأخرى تقوم بإرسال الأموال للمقاتلين وكذلك معالجة جرحى مقاتلى تنظيم داعش داخل إسرائيل.





تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تحصيل مبلغ 7 ملايين و354 ألفًا و235 جنيهاً، تنفيذاً للأحكام الصادرة لصالح الدولة بناء على المستندات والمذكرات المقدمة من الهيئة، وذلك خلال الفترة من شهر سبتمبر 2017 حتى شهر يوليو 2018.





استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له.





تكثف مصر للطيران رحلاتها الجوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث تسير الشركة غدا الخميس 24 رحلة جوية لنقل 5250 حاجا.





أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 40 آلاف طالب وطالبة، موضحا أن باقى الطلاب الناجحين بالثانوية العامة يبلغ عددهم حوالى 80 ألف طالب وطالبة.





قالت فيرا سونج وى، السكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الأفريقية، اليوم الأربعاء، إن حجم خسائر القارة الأفريقية من التدفقات النقدية غير الشرعية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2009 حتى اليوم، أى نحو 9 سنوات.





أعلن الشيخ خالد خضر، مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، أن المديرية خصصة 453 ساحة صلاة لأداء صلاة عيدالأضحى، مع تخصيص خطيبين "خطيب أساسى وخطيب احتياطى" بعد أخذ الموافقات الأمنية.





قال فيكتور هاريسون، ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقى، اليوم الأربعاء، إن أفريقيا تحتاج إلى سوق مشتركة لدعم التبادل التجارى بين دول القارة، مؤكدا أن مفوضية الاتحاد الأفريقى وجمعية البنوك المركزية الإفريقية تعمل من خلال الاستراتيجية التى وضعت عام 2015 والتى تتطلع إلى إنشاء معهد مصرفى أفريقى وبنك مركزى أفريقى وعملة مشتركة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، شديد الحرارة، جنوبا نهارا لطيف ليلا.





أكد الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن سيتم إعلان حالة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع الاستعانة بـ 100 طبيب من أطباء الأحياء فى مجزر البساتين، وإجراء حملات مشتركة مع مديرية التموين للرقابة على المحال.





كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن اهتمام ناديى أودينيزى الإيطالى وفياريال الإسبانى بضم ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى الشاب بجانب عدد من الأندية الفرنسية.





تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع فقط، لمباراة الاهلى مع النجمة اللبنانى المقرر لها الاثنين القادم ، ولقاء الزمالك مع القادسية الكويتى يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالبطولة العربية.





تشهد مديريات التموين فى جميع المحافظات استعدادات مكثفة قبل أيام من عيد الأضحى، حيث تم ضح كميات كبيرة من اللحوم للتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى إقامة شوادر الأضاحى فى مختلف المحافظات، وتشديد على حملات الرقابة التموينية لضبط أى سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك.





تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين فى مختلف المناطق، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح اللحوم الضأن الطازجة السودانية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 90 جنيه للكيلو بجانب طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدى السودانية بسعر 85 جنيها والدواجن المجمدة 30 جنيها ،اضافة توافر كميات كبيرة من الاسماك الطازجة والمجمدة وذلك استعدادا لعيد الاضحى المبارك.





دخلت محاولة انتحار الراهب "فلتاؤس المقارى"، يومها الثالث، مازال يرقد فى غرفة رعاية مركزة بالدور الثانى بمستشفى الأنجلو أمريكان، توقف عن مصارعة الموت الذى أراده حين حاول الانتحار عبر وسيلتين، الأولى حين شرع فى قطع شرايين يديه، والثانية بالقفز من أعلى عيادة الدير بعدما حاول زملائه إسعافه، وكل ذلك يجرى فى دير لم يتم التوصل إلى قاتل رئيسه الأنبا ابيفانيوس حتى اليوم، الدم لم يجف على الأرض، ومعارك الرهبان تتم فوق جثته.