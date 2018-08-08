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مهاب مميش يعلن عبور 194 سفينة قناة السويس بحمولة 12.6 مليون طن فى 4 أيام

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:30 ص
مهاب مميش يعلن عبور 194 سفينة قناة السويس بحمولة 12.6 مليون طن فى 4 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من السبت، وحتى أمس الثلاثاء، عبور 194 سفينة بحمولة 12.6 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، على أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيرًا إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلًا عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم السبت عبرت 54 سفينة قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن، بينما عبرت يوم الأحد 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الاثنين 41 سفينة بحمولة 2.2 مليون طن، فيما عبرت أمس الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ 4 أيام الماضية إلى 194 سفينة بحمولة 12.6 مليون طن.  

 


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