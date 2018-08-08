من هم المحبطون من داعش ولماذا هم الآن الأكثر خطورة؟

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن هناك العديد من الأجانب الذين غادروا أوروبا وانضموا إلى تنظيم داعش والذى يطلق عليهم اسم "الذئاب المنفردة"، والمحبطون من التنظيم عادوا إلى بلادهم مجددا ولكن بعد أن امتلئت عقولهم بأفكار متطرفة وهو ما يجعلهم الأخطر فى القارة العجوز.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على صفحتها الإلكترونية، إلى أن 3 من أصل 10 إرهابيين غادروا أوروبا عادوا من داعش ولديهم حالة من الإحباط بسبب عدم تدريبهم بالشكل الذى كانوا يطمحون به.

ووفقا لخبراء مكافحة الإرهاب، فأن الأجانب الذين انتموا إلى داعش لم يستفيدوا شيئا مما كانوا يسمعون عنه من منهجية التنظيم، وقرروا العمل بشكل منفرد، وهم الذى يطلق عليهم "الذئاب المنفردة" ولكن ما يمثل خطورة هو إحباطهم من التنظيم والذى ولد لديهم طاقة زائدة لإثبات أنفسهم فى الإرهاب وهو ما يمثل التحدى الأكبر لأوروبا.

ووفقا للتقرير فأن فى السنوات الأخيرة سافر ما يقرب من 5000 إلى سوريا والعراق، منهم 2500 لا يزالوا يقاتلون مع التظيم، وألف ماتوا أو قتلوا نتيجة التفجيرات التى يقوم بها داعش، وهناك 1500 شخص سيعودا إلى أوروبا أى 30% من المجموع الإجمالى، والعديد منهم من النساء الذين ظلوا دون تدريب عسكرى وأطفال ولدوا فى التنظيم الإرهابى.

ووفقا للخبير البلجيكى ريك كولسايت، استاذ فى جامعة جينت، فأنه من المتوقع عودة 400 إرهابى لفرنسا و300 إلى المانيا وأكثر من 100 إلى السويد، ومن المقدر عودة 30 إلى إسبانيا فى الوقت الذى غادر فيه 200 شخص.

وحذر الخبير من عودة هؤلاء الإرهابيين الذين انتابهم حالة من الإحباط واليأس لعدم تنفيذ عمليات إرهابية كما وعدهم التنظيم حيث أن لديهم أفكار مليئة بالتطرف والعنف ولكن دون استيراتيجية يسيرون عليها.