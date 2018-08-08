video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

من هم المحبطون من داعش ولماذا هم الآن الأكثر خطورة؟

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:41 م
من هم المحبطون من داعش ولماذا هم الآن الأكثر خطورة؟ داعش ـ صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن هناك العديد من الأجانب الذين غادروا أوروبا وانضموا إلى تنظيم داعش والذى يطلق عليهم اسم "الذئاب المنفردة"، والمحبطون من التنظيم عادوا إلى بلادهم مجددا ولكن بعد أن امتلئت عقولهم بأفكار متطرفة وهو ما يجعلهم الأخطر فى القارة العجوز.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على صفحتها الإلكترونية، إلى أن 3 من أصل 10 إرهابيين غادروا أوروبا عادوا من داعش ولديهم حالة من الإحباط بسبب عدم تدريبهم بالشكل الذى كانوا يطمحون به.

ووفقا لخبراء مكافحة الإرهاب، فأن الأجانب الذين انتموا إلى داعش لم يستفيدوا شيئا مما كانوا يسمعون عنه من منهجية التنظيم، وقرروا العمل بشكل منفرد، وهم الذى يطلق عليهم "الذئاب المنفردة" ولكن ما يمثل خطورة هو إحباطهم من التنظيم والذى ولد لديهم طاقة زائدة لإثبات أنفسهم فى الإرهاب وهو ما يمثل التحدى الأكبر لأوروبا.

ووفقا للتقرير فأن فى السنوات الأخيرة سافر ما يقرب من 5000 إلى سوريا والعراق، منهم 2500 لا يزالوا يقاتلون مع التظيم، وألف ماتوا أو قتلوا نتيجة التفجيرات التى يقوم بها داعش، وهناك 1500 شخص سيعودا إلى أوروبا أى 30% من المجموع الإجمالى، والعديد منهم من النساء الذين ظلوا دون تدريب عسكرى وأطفال ولدوا فى التنظيم الإرهابى.

ووفقا للخبير البلجيكى ريك كولسايت، استاذ فى جامعة جينت، فأنه من المتوقع عودة 400 إرهابى لفرنسا و300 إلى المانيا وأكثر من 100 إلى السويد، ومن المقدر عودة 30 إلى إسبانيا فى الوقت الذى غادر فيه 200 شخص.

وحذر الخبير من عودة هؤلاء الإرهابيين الذين انتابهم حالة من الإحباط واليأس لعدم تنفيذ عمليات إرهابية كما وعدهم التنظيم حيث أن لديهم أفكار مليئة بالتطرف والعنف ولكن دون استيراتيجية يسيرون عليها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يعدم 5 متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

الداخلية العراقية: اعتقال قيادى فى تنظيم "داعش" بمدينة الموصل

مقتل 12 عنصرا من داعش فى غارة لطيران التحالف الدولى غرب الأنبار العراقية

اخبار العالم

الارهاب

داعش

الذئاب المنفردة

اسبانيا

اوروبا




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة