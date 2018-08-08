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منابر إعلام التنظيم الدولى للإخوان وسيلة معصوم مرزوق للترويج لمبادرته

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:13 م
منابر إعلام التنظيم الدولى للإخوان وسيلة معصوم مرزوق للترويج لمبادرته السفير معصوم مرزوق
كتبت : دينا الحسيني
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كشفت مصادر مطلعة عن تحركات سرية يقوم بها السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق للتواصل مع القائمين علي  المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان الدولى آخرهم قناة مكملين للترويج للمبادرة التى دعى إليها  تحت عنوان ( نداء – تعالوا إلي كلمة سواء ) .

 

ولم يستبعد المصدر تكثيف السفير معصوم مداخلاته التليفونية خلال الأيام القادمة على قناة مكملين أو الجزيرة، خاصة وأنه تم رصد عدد من القائمين على إدارة تلك القنوات المشبوهة تواصلوا أكثر من مرة مع معصوم ربما لترتيب لقاء خاص مع معصوم للظهور على شاشات تلك القنوات التى تبث من تركيا وقطر.

 

من جهة أخرى تواصل النيابة العامة التحقيقات فى البلاغات التى قدمت ضد معصوم على مدى يومين والتى تقدم بها العديد من المحامين لتعمدة إثارة الرأى العام وقلب نظام الحكم وإهانة الهيئة القضائية الممثلة فى المستشار رئيس محكمة الدستورية حملت أرقام 5060 جنح الوايلى، و7762 جنح مصر الجديدة، و15804 جنح المطرية، وكذا البلاغ رقم 4817 لسنة 2018 عرائض المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية الذي تضمن المطالبة بضبطه وإحضاره وإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر.

 

كما تقدم المحامي سمير الششتاوى بالبلاغ رقم 4252 لسنة 2018 لقسم شرطة أول أكتوبر ضد معصوم مرزوق لقيامة بالتحريض على قلب نظام الحكم، ومخالفة قانون التظاهر، بدعوة الشعب للتظاهر بميدان التحرير للاستفتاء على نظام الحكم الحالي، وتواصل النيابة المختصة التحقيقات في البلاغات المقدمة.

 


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