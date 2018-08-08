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مميش يؤكد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بمنطقة شرق بورسعيد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:29 م
مميش يؤكد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بمنطقة شرق بورسعيد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ستشهد توقيع عقود مشروعات جديدة للبدء في تنفيذها فور الانتهاء الكامل من تحسين التربة.
 
وأكد الفريق مميش، فى بيان له، أن الهيئة الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية لاستكمال والانتهاء من أعمال البنية التحتية، حيث تتم الأعمال هناك بمعايير عالمية لتصبح ميناء شرق بورسعيد جوهرة الموانئ العالمية، حيث تتمتع بموقعها الفريد والمتميز الذى يقع فى المدخل الشمالى لقناة السويس وفى ملتقى ثلاث قارات وعلى الطريق الرئيسى لملتقى الشرق والغرب.
 
وفى هذا السياق، فقد أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقريرًا نصف سنوي يتضمن حصاد المنطقة الشمالية خلال الستة أشهر الماضية من أعمال البنية التحتية ومشروعات وتسويات.
 
ففى مجال الكهرباء، تم الانتهاء من إنشاء المحطة الرئيسية للمحولات الكهربائية المغذية للمنطقة بالكامل بقدرة إجمالية 125.2 ميجا فولت أمبير، وفى مجال المياه تم إنشاء محطة تحلية مياة البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا، تزيد إلى 250 ألف متر مكعب وتنتهى فى 2019، أما مجال الاتصالات، تم مد عدد 2 كابل فايبر أوبتكس أسفل ميناء شرق بورسعيد .
 
وفيما يخص الطرق، فقد انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى يونيو 2018، من مخطط الطرق بطول 100 كيلو متر طولى.
 
وفى الصرف الصحى والصناعى، تم إنشاء محطة معالجة بقدرة 500 متر مكعب يوميا، وقد بدأت الهيئة الهندسية بإنشاء محطة تحلية البحر بالمدينة المليونية بطاقة 150 ألف م3/ يوم، وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء مرافق المياه 50 ألف م3/ يوم للمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، والإتفاق على إنشاء محطة التحلية لتغذية المنطقة الصناعية، وجارى إعداد  التصميمات والجدول الزمنى للتنفيذ من جانب الهيئة الاقتصادية .
 
وفى منظومة الصرف، تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ محطة 25 ألف م3/ يوم للمرحلة الأولى، ومعالجة الصرف الصحى بطاقة 2، وجارى إعداد التصميمات والجدول الزمنى للتنفيذ من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
كما تم البدء فى تنفيذ أعمال الإنشاء الخاصة بعدد 2 محطة صرف للصرف الصحى داخل الميناء، وجارى إعداد التصميمات والتجهيز للإنشاءات، لعدد 2 محطة صرف بالمنطقة الصناعية والانتهاء فى 2019، كما تم تسليم مواقف الـ4 محطات رفع الصرف الصحى.
 
وعن حجم الأعمال التي تمت بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، فإنه يتم تحسين التربة بمساحة 12 مليون متر مربع وسيتم الإنتهاء منها بنهاية 2019، وسوف يتم الإنتهاء من المرحلة العاجلة بمساحة 250 ألف متر مربع، وجاهزيتها للمطور خلال الأشهر القليلة القادمة، وجارى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والداخلية والإنتهاء منها بنهاية 2018.

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