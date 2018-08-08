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ممثل "وزير الاتصالات" يدعو لعقد اجتماع بين تجار المحمول وشركات المحمول

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:44 م
ممثل "وزير الاتصالات" يدعو لعقد اجتماع بين تجار المحمول وشركات المحمول جتماع بين تجار المحمول وشركات المحمول
كتبت: هبة السيد
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قال المهندس سيد عزوز نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، على هامش مؤتمر شعبة الاتصالات الخاص برفع هامش ربح بيع كروت الشحن من شركات، إنه سيبحث شكوى تجار المحمول مع الشركات واقترح عقد لقاء ودى بين ممثلى شعبة الاتصالات والشركات الأربعة لبحث مطالب التجار وفقا للقوانين والترخيص الممنوحة.

فيما شكك بعض التجار فى إمكانية جلوس ممثلى الشركات معهم، حيث قاطعت الشركات مؤتمر الشعبة.

وأضاف عزوز الذي شارك بصفته ممثلا عن وزير الاتصالات، بشأن منع التجار من بيع خطوط المحمول، أنه أمر يرجع لوقف بيع أى خطوط مجهولة، حيث تم وضع ضوابط لمطابقة بيانات الخطوط التى يتم بيعها بالبيانات الموجودة بمصلحة الأحوال المدنية.

وتطالب شعبة ممثلى الاتصالات برفع هامش ربح المحمول من 2 إلى 3%.

 


 

 


 

 


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