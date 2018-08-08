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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:33 م
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مقتل 5 مدنيين فى الصومال جراء إطلاق "أميصوم" النار عشوائيا بعد انفجار قنبلة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:56 م
مقتل 5 مدنيين فى الصومال جراء إطلاق "أميصوم" النار عشوائيا بعد انفجار قنبلة عناصر من الجيش الصومالى
مقديشيو أ ش أ
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قتل 5 مدنيين، وأصيب آخرون، جراء إطلاق بعثة الاتحاد الأفريقى العاملة فى الصومال (أميصوم)، النار عشوائيا، وذلك بعد انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدفت قافلة عسكرية لـ(أميصوم)، فى العاصمة مقديشيو.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية عن الشرطة وشهود عيان قولهم اليوم الأربعاء، "إن قوات (أميصوم) أطلقت النار عشوائيًا بعد الانفجار ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون".. فيما لم تعلق قوات بعثة الاتحاد الأفريقى على الحادث حتى الآن، فى الوقت الذى تبنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة الهجوم على القافلة.

 


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