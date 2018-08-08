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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:25 ص
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مقتل 130 من عناصر الحوثى خلال أسبوع فى معارك الساحل الغربى باليمن

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:23 ص
مقتل 130 من عناصر الحوثى خلال أسبوع فى معارك الساحل الغربى باليمن قوات التحالف العربى - صورة أرشيفية
أ ش أ
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قتل وأصيب المئات من ميليشيات الحوثى خلال أسبوع من المعارك مع الجيش الوطنى المدعوم بمقاتلات التحالف العربى فى جبهات الساحل الغربى.

وقال مصدر فى الجيش اليمنى بتصريح نقلته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 130 قتيلا ومئات الجرحى من ميليشيات الحوثى سقطوا خلال المعارك الضارية بالإضافة إلى ضربات مقاتلات التحالف خلال الأسبوع الماضى.

وفى الحديدة، قصفت بارجة تابعة لقوات التحالف مواقع عدة لميليشيات الحوثى غرب مدينة الحديدة، تستخدمها نقاط مراقبة.

يأتى ذلك بالتزامن مع إسناد جوى متواصل من طائرات التحالف العربى لقوات الجيش الوطنى والمقاومة فى المواجهات المتواصلة مع الحوثى فى مناطق شرقى مركز مديرية التحيتا، وشمال شرق مديرية الدريهمى، استكمالا لعملية التمشيط الواسعة التى تقوم بها قوات الجيش.

وفى صعدة، سيطر الجيش اليمنى بدعم التحالف أمس على منطقة الملاحيط.

وفى سياق آخر، أعلنت مصادر حقوقية يمنية وفاة معتقلين اثنين فى سجون ميليشيا الحوثى هما إبراهيم مهيوب الصلاحى، وعبده محمد العمارى ، مشيرة إلى أن أسرة المختطف الصلاحى تفاجأت بنبأ وفاة ابنها المعتقل.

وأوضحت أن الصلاحى تعرض للاحتجاز قبل عامين فى الحوبان بتعز ونقل إلى مدينة الصالح، ووضعته الميليشيات فى المعتقل، ورفضت الإفراج عنه، متهمة إياه بخيانة الوطن، وتم استلام جثته ودفنه.

ولفتت إلى أن المعتقل الثانى عبده محمد العمارى فقد توفى تحت التعذيب فى سجن البحث الجنائى بصنعاء، الذى تحول من سجن متخصص فى الجرائم الجنائية إلى معتقل للناشطين والحقوقيين والصحفيين.

وكانت منظمات حقوقية يمنية قد كشف أن عدد ضحايا التعذيب الوحشى فى سجون الميليشيا، ارتفع إلى 132 منذ الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر 2014.


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