مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

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قتل شخصان وأصيب 11 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة فى إقليم "بلخ" فى شمال أفغانستان، وأسفر انفجار لعبوة ناسفة عن مقتل وإصابة 13 مدنيا اليوم الأربعاء.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية فى نشرتها باللغة الانجليزية،إلى محمد حنيف رضاى وهو متحدث باسم الجيش قوله إن الانفجار وقع فى منطقة شولجار بإقليم بلخ وأسفر عن سقوط ستة مدنيين قتلى على الأقل جميهم أفراد عائلة واحدة.

وأضاف رضاى ،أن الهجوم وقع بعد أن مرت سيارة مدنية على لغم زُرع على جانب الطريق. وأُصيب سبعة أفراد على الأقل جراء الانفجار.

ولم تعلن أى جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم. وتعتبر طالبان والجماعات المسلحة الأخرى القنابل التى تُزرع على جانب الطريق سلاحا استراتيجيا فى استهداف القوات الحكومية لكن غالبية ضحايا هذه الهجمات يكونون مدنيين على الأغلب وقد يحدث أن يلقى مسلح مصرعه عند تثبيت العبوة الناسفة.

وكان أحدث تقرير لبعثة المُعاونة الأمنية فى أفغانستان (يوناما) قد حدد عدد المدنيين الذين قُتلوا فى أفغانستان بنحو 1692 فردا فى الأشهر الستة الأولى من عام 2018.