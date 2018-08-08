مفتى القدس: قرار إغلاق المسجد الإبراهيمي جريمة نكراء

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أدان المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلى الجائر بإغلاق المسجد الابراهيمى لمدة 24 ساعة من مساء اليوم الأربعاء وحتى مساء غد الخميس أمام المصلين المسلمين بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح المفتى، فى بيان صحفى، أن هذا الإجراء يعد جريمة نكراء لتسببه في حرمان المصلين المسلمين من أداء الشعائر الدينية فى هذا المسجد المهم فى مقابل تركه مباحا أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية.

وأضاف أن الأديان السماوية تحرم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة وتؤكد على حرمتها، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك، مشددا على ضرورة التوقف عن هذه الاعتداءات التي تحرم المسلمين من الوصول لأماكن عباداتهم، رافضا المبررات التى تسوقها سلطات الاحتلال لاتخاذ مثل هكذا قرارات تعسفية تخالف الشرائع والقوانين الدولية، وتناقض المواثيق التي تحمى حرية العبادة والوصول إلى أماكنها.

في السياق ذاته، رفضت حركة فتح إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرة تلك الخطوة بالجريمة بحق المقدسات وبحق شعبنا الفلسطيني، وانتهاكا لكافة المواثيق الدولية.

ودعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وخاصة في محافظة الخليل إلى التوجه للحرم الإبراهيمي والصلاة على أعتابه، تأكيدا على رفض إغلاقه وعلى أنه مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 1994 باطلة ويجب أن تلغى.

وطالب القواسمي العالم بالتحرك العاجل لوقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

يشار إلى أن الحرم الإبراهيمي الشريف يعتبر أقدم بناء مقدس مستخدم حتى اليوم، وهو رابع الأماكن المقدسة عند المسلمين، بعد المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى .