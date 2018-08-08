video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تكثف رحلات الحج وتسير غدا 24 رحلة لنقل 5250 حاجا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:35 م
مصر للطيران تكثف رحلات الحج وتسير غدا 24 رحلة لنقل 5250 حاجا ارشيفية
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
إضافة تعليق
تكثف مصر للطيران رحلاتها الجوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث تسير الشركة غدا الخميس 24 رحلة جوية لنقل 5250 حاجا.
 
 
صرحت مصادر مطلعة بالشركة أنه من المقرر أن تنظم الشركة غدا الخميس 14 رحلة من مطار القاهرة إلى كل من جدة والمدينة المنورة و5 رحلات من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة و3 رحلات من مطار الأقصر إلى جدة ورحلة واحدة من كل من مطار أسوان ومطار شرم الشيخ إلى جدة بإجمالى 24 رحلة جوية لنقل 5250 حاجا من حجاج قرعة القاهرة والقليوبية وأسوان وسوهاج وتضامن الفيوم والبحيرة ومرسى مطروح والفيوم وتضامن المؤسسة وتضامن الوادى الجديد وسوهاج والإسكندرية والقاهرة وحجاج دولة مالي وترانزيت روما ولندن وميلانو وتونس وباريس واكرا.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخطوط السعودية تبدأ تسيير الجسر الجوى لنقل الحجاج للأراضى المقدسة

اليوم.. انطلاق أخر رحلات مصر للطيران لنقل حجاج فلسطين والعودة 30 أغسطس

مصر للطيران تسير 24 رحلة جويه لنقل5400 حاجاً للأراضي المقدسة

الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل اليوم 744حاجا فلسطينيا للسفر للسعودية

مصر للطيران

الأراضي المقدسة

رحلات الحج




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة