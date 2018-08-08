مصر للطيران تكثف رحلات الحج وتسير غدا 24 رحلة لنقل 5250 حاجا

تكثف مصر للطيران رحلاتها الجوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث تسير الشركة غدا الخميس 24 رحلة جوية لنقل 5250 حاجا.

صرحت مصادر مطلعة بالشركة أنه من المقرر أن تنظم الشركة غدا الخميس 14 رحلة من مطار القاهرة إلى كل من جدة والمدينة المنورة و5 رحلات من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة و3 رحلات من مطار الأقصر إلى جدة ورحلة واحدة من كل من مطار أسوان ومطار شرم الشيخ إلى جدة بإجمالى 24 رحلة جوية لنقل 5250 حاجا من حجاج قرعة القاهرة والقليوبية وأسوان وسوهاج وتضامن الفيوم والبحيرة ومرسى مطروح والفيوم وتضامن المؤسسة وتضامن الوادى الجديد وسوهاج والإسكندرية والقاهرة وحجاج دولة مالي وترانزيت روما ولندن وميلانو وتونس وباريس واكرا.