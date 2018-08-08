video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 7 أشخاص وفقدان 8 فى غرق زورق قرب الحدود الماليزية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:57 ص
مصرع 7 أشخاص وفقدان 8 فى غرق زورق قرب الحدود الماليزية زورق غارق
أ ش أ
إضافة تعليق

 ذكر خفر السواحل الفلبينى،  اليوم الأربعاء، أنه يقوم بشكل مستمر بتمشيط المياه قرب الحدود الماليزية بعدما أكدت تقارير غرق زورق آلى يقل 16 شخصا الشهر الماضى يوم 30 يوليو.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينى أرماندو باليلو - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الامريكية - إن خفر السواحل قام بالتعاون مع أفراد من الجيش والشرطة المحلية ووحدة الحكومة المحلية، بإرسال فرق للبحث عن الركاب المفقودين المتبقين وجميعهم من سكان تاوى - تاوى.

وأفادت التقارير بأن 7 أشخاص غرقوا، ولا يزال 8 آخرون فى عداد المفقودين جراء الحادث الذى لم ينج منه سوى شخص واحد.

وذكر الناجى الوحيد أن القارب كان فى طريقه إلى سيمبورنا بولاية صباح الماليزية قادما من سيتانجكاى تاوى ناوى جنوبى الفلبين، عندما ضربته أمواج عاتية وغرق.

وكشفت التقارير أن صيادين محليين انتشلوا 7 جثث فى منطقة سيتانجكاى ذات الشعاب المرجانية، ودفنت الجثث على الفور فى سيتانجاكاى وفقا للتقاليد الإسلامية.

وأفاد مركز عمليات خفر السواحل الفلبينى بأنه قد أصدر إشعارا للبحارة على متن جميع السفن العابرة فى المنطقة بالبحث عن ناجين محتملين، كما قام بالتنسيق مع السلطات الماليزية للقيام بعمليات مشتركة محتملة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار تجاه الصيادين الفلسطينيين فى بحر غزة

مصرع6 بينهم رضع فى انقلاب زورق مهاجرين قبالة تركيا

فيديو.. شاهد لحظة تدمير زورق الحوثيين المفخخ غربى اليمن

التحالف العربى يسيطر على طائرتين بدون طيار ويدمر زورقا مفخخا للحوثيين

غرق زورق

ماليزيا

سيمبورنا

الحدود الماليزية




لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة