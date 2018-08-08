مصرع 7 أشخاص وفقدان 8 فى غرق زورق قرب الحدود الماليزية

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ذكر خفر السواحل الفلبينى، اليوم الأربعاء، أنه يقوم بشكل مستمر بتمشيط المياه قرب الحدود الماليزية بعدما أكدت تقارير غرق زورق آلى يقل 16 شخصا الشهر الماضى يوم 30 يوليو.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينى أرماندو باليلو - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الامريكية - إن خفر السواحل قام بالتعاون مع أفراد من الجيش والشرطة المحلية ووحدة الحكومة المحلية، بإرسال فرق للبحث عن الركاب المفقودين المتبقين وجميعهم من سكان تاوى - تاوى.

وأفادت التقارير بأن 7 أشخاص غرقوا، ولا يزال 8 آخرون فى عداد المفقودين جراء الحادث الذى لم ينج منه سوى شخص واحد.

وذكر الناجى الوحيد أن القارب كان فى طريقه إلى سيمبورنا بولاية صباح الماليزية قادما من سيتانجكاى تاوى ناوى جنوبى الفلبين، عندما ضربته أمواج عاتية وغرق.

وكشفت التقارير أن صيادين محليين انتشلوا 7 جثث فى منطقة سيتانجكاى ذات الشعاب المرجانية، ودفنت الجثث على الفور فى سيتانجاكاى وفقا للتقاليد الإسلامية.

وأفاد مركز عمليات خفر السواحل الفلبينى بأنه قد أصدر إشعارا للبحارة على متن جميع السفن العابرة فى المنطقة بالبحث عن ناجين محتملين، كما قام بالتنسيق مع السلطات الماليزية للقيام بعمليات مشتركة محتملة.