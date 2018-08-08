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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:33 م
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مصرع 5 جنود من الجيش الكينى فى انفجار شمال البلاد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:26 م
مصرع 5 جنود من الجيش الكينى فى انفجار شمال البلاد عناصر من الجيش الكينى
نيروبى أ ش أ
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لقى 5 جنود من الجيش الكينى، مصرعهم اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة ببلدة (لامو) الواقعة على الساحل الشمالى لكينيا.

ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية عن مسئول حكومى قوله: "إن الحادث وقع عندما مرت الحافلة التى كانت تقل الضحايا على العبوة الناسفة"، موضحًا أنه تم سماع دوى انفجار، وانطلقت - على إثر ذلك - المروحيات التابعة لقوات الدفاع الكينية، بعد فترة وجيزة من وقوع الانفجار، للقيام بدوريات استطلاعية فى المنطقة.

وأعلنت حركة (الشباب) الصومالية المتمردة مسئوليتها عن الحادث، زاعمة أن عدد الضحايا 9 جنود.. فيما نوه مسئولون من كينيا أن عناصر الحركة غالبًا ما يعتمدون على المبالغة فى الإعلان عن أعداد الضحايا.

 


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