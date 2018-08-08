مصرع 4 باكستانيين برصاص القوات الهندية فى كشمير

إسلام آباد أ ش أ

لقى 4 أشخاص باكستانيين مصرعهم، اليوم الأربعاء، برصاص القوات الهندية فى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، فى نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، أن الأشخاص الأربعة قتلوا خلال عملية مداهمة قامت بها القوات الهندية واستهدفت منازلهم الواقعة فى منطقة "رافى آباد" بكشمير، وشاركت فيها عناصر من الشرطة والجيش الهندي.

وأضافت القناة أن العملية أسفرت عن جرح أحد عناصر قوات الكومندوز الهندية ، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين قتلوا على مدار يومين فى كشمير قد ارتفع بعد عملية المداهمة التى تمت اليوم إلى ستة أشخاص.