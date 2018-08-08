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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:26 ص
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مصرع 3 عمال فى انفجار غاز بمجمع رياضى بطهران

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:03 ص
مصرع 3 عمال فى انفجار غاز بمجمع رياضى بطهران تفجير - أرشيفية
طهران (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام رسمية فى إيران اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة عمال جراء وقوع انفجار غاز فى مجمع رياضى بطهران.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن الانفجار وقع بعد حدوث تسرب للغاز بينما كان العمال يقومون بإصلاحات فى إحدى الغرف بالمجمع.

يشار إلى أن إيران تواجه خطرا كبيرا من وقوع مثل هذه الحوادث بسبب بنيتها التحتية القديمة التى حاولت الحفاظ عليها عبر سنوات من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد .. كما أنها تواجه أيضا ضعفا فى تنفيذ تدابير السلامة.

وقد لقى خمسة عمال أيضا مصرعهم الشهر الماضى بسبب تسرب لغاز سام واشتعال النيران فى حادثين منفصلين بالعاصمة طهران.

 


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