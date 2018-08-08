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مصرع مريض إثر سقوطه من أعلى سلم معهد الأورام بدمنهور

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:55 ص
مصرع مريض إثر سقوطه من أعلى سلم معهد الأورام بدمنهور جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى مريض مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم معهد الأورام بدمنهور فى محافظة البحيرة، نتيجة اختلاف توازنه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بسقوط شخص من أعلى داخل مستشفى معهد الأورام بدمنهور بدائرة القسم، ووفاته.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة "حسن .م.غ" 63 سنة ترزى ومقيم قرية الطود مركز كوم حمادة، بأرضية الدور الأول داخل مبنى المستشفى، وبمناظرتها تبين وجود إصابات بالرأس وأجزاء متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بوجود كسور متعددة بالضلوع والجبهة وجرح بالبطن إثر جراحة قديمة ادعاء سقوط من أعلى، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

بسؤال نجله حسام 25 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، قرر أن والده المذكور كان محجوزاً بالمستشفى لعلاجه من مرض سرطان المثانى والسكرى، وحال خروجه من دورة المياه ووقوفه أمام السلم الداخلى بالمبنى بالدور الرابع اختل توازنه وسقط أرضا، مما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدا أو يشتبه فى وفاته جنائياً وتحرر المحضر اللازم.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث تصاد بالطريق الزراعى السريع، أمام قرية دسونس الحلفاية اتجاه الإسكندرية دائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص صغير قيادة "كارم .ي.ا" 45 سنة سائق، ومقيم مدينة أبوحمص، سيارة ميكروباص قيادة "رامى .ن.ح" 27 سنة سائق ومقيم مدينة أبوحمص.

وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية حال توقفها على جانب الطريق لنزول بعض الركاب منها.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى، و3 من مستقلى السيارة الثانية بجروح وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وغادروها بعد إسعافهم عدا المصاب قائد السيارة الأولى، تم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية لإصابته باشتباه نزيف بالبطن، وتحرر المحضر اللازم.


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