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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:29 م
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مصرع قيادى بارز فى صفوف ميليشيات الحوثى فى محافظة الحديدة اليمنية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:35 م
مصرع قيادى بارز فى صفوف ميليشيات الحوثى فى محافظة الحديدة اليمنية جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
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لقى القيادى البارز فى صفوف ميليشيات الحوثى الانقلابية المدعو منصور حسين السوادى، اليوم الأربعاء، مصرعه برصاص الجيش اليمنى فى جبهة الساحل الغربي، جنوبى محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكرى فى ألوية العمالقة لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المدعو السوادى والمكنى بـ"أبو حميد" لقى مصرعه مع عدد من مرافقيه فى مواجهات مع قوات الجيش خلال اليومين الماضيين فى مركز مديرية الدريهمي.

وأوضحت المصادر أن القيادى الحوثى "السوادي" كان قائدًا لما يسمى "التدخل السريع" التابعة للميليشيات الانقلابية فى المديرية.

 


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العنف فى اليمن




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