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مصرع شخص وإصابة شقيقه فى مشاجرة لخلاف على طريق بأرض زراعية بأسيوط

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:29 م
مصرع شخص وإصابة شقيقه فى مشاجرة لخلاف على طريق بأرض زراعية بأسيوط مشاجرة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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لقى شخص مصرعه، وأصيب شقيقه بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية، في مركز أبنوب بأسيوط، بسبب خلاف على طريق بأرض زراعية.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ من أهالى بندر أبنوب، بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسبب خلاف على طريق بأرض زراعية ووقوع قتيل وإصابة شقيقه.
 
وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف، وبالمعاينة تبين مصرع "منصور . ع " 55 سنة، وإصابة شقيقه "عامر . ع" 59 سنة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي، تحت تصرف النيابة ونقل المصاب لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

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