مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة بمنطقة بحر البقر فى بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

لقى شخص يناهز الخامسة والثلاثين من عمره، مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة مسرعة بمنطقة بحر البقر ببورسعيد.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا من قسم شرطة الجنوب، يفيد مصرع شخص يدعى مجدى يعقوب محمد 35 سنة أثناء ركوبه دراجته البخارية صدمته سيارة مسرعة ولاذا سائقها بالفرار وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى بورسعيد العام ولكنه فارق الحياة متأثرا بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.