مصرع شخصين وإصابة 47 آخرين فى تدافع بجنازة زعيم من التاميل فى الهند

رويترز

قال طبيب فى مستشفى حكومى هندى إن حالة من التدافع بين آلاف ممن حضروا جنازة سياسى بارز بجنوب الهند تسببت فى مصرع شخصين وإصابة 47.

وتوفى موثوفيل كارونانيدهى أمس الثلاثاء عن 94 عاما وكان شخصية بارزة فى عالم السياسة بجنوب الهند لنحو نصف قرن وشغل منصب رئيس وزراء ولاية تاميل نادو خمس مرات.

وبث التلفزيون لقطات لآلاف تجمعوا فى تشيناى عاصمة الولاية لوداع كارونانيدهى فى جنازة حضرها كبار الساسة على رأسهم رئيس الوزراء ناريندرا مودى.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن التدافع حدث عندما تسبب اندفاع بعض المعزين الوافدين فى فقدان كثيرين لتوازنهم وسقوطهم.

وقال إيلانجو وهو مسؤول فى مستشفى راجيف غاندى العام لرويترز "استقبل المستشفى جثتى رجل وامرأة" مضيفا أن 47 أصيبوا بجروح طفيفة.