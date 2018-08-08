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مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:51 م
مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية غريق - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم
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لقى شاب مصرعه غرقا، صباح اليوم الأربعاء، فى ترعة الإسماعيلية بمنطقة الخصوص بالقليوبية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخصوص، يفيد بغرق شاب يدعى "م . ع . أ"، 19 سنة، مقيم بمدينة الخصوص، في مياه ترعة الإسماعيلية بالمدينة.

وأكدت التحريات، أن الشاب غرق خلال استحمامه في الترعة، حيث سقط في المياه ولم يتمكن من السباحة ما تسبب في وفاته.

وعلى الفور تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال الجثة من مياه الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 
 
 

 
 
 

 


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