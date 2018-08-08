مصدر دبلوماسى فلسطينى: ملادينوف يجرى اتصالات مكثفة لوقف التصعيد العسكرى بغزة

كتب : أحمد جمعة

قال مصدر دبلوماسى فلسطينى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبعوث عملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، يجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية لوقف التصعيد العسكرى فى قطاع غزة وإقرار تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلى عدداً من الغارات الجوية، مساء اليوم الأربعاء، على عدة أهداف فى مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية ان طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت موقعاً للمقاومة فى منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين فى رفح جنوب القطاع، فيما لا تزال الغارات مستمرة.