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مشادة كلامية تنتهى بحريق عقار بالسيدة زينب.. والأمن يضبط المتهمين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:18 م
مشادة كلامية تنتهى بحريق عقار بالسيدة زينب.. والأمن يضبط المتهمين ضبط متهم - أرشيفية
كتب ــ إبراهيم أحمد
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من فك لغز حريق عقار بمنطقة السيدة زينب، وتبين من التحريات أن الحريق متعمد بسبب مشادة كلامية حدثت بين صاحب العقار، وأحد الأشخاص تطورت لمشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

البداية، كانت مع تلقى رجال قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من شرطة النجدة نشوب حريق بعقار بشارع زين العابدين، وبالانتقال تبين أن العقار مكون من طابقين،  ونشب الحريق بكنبة أنتريه وبعض المخلفات الخشبية داخل الممر المؤدي لمدخل العقار "دون حدوث إصابات"، وتمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق وإخماده.

 

ومن خلال التحريات، تبين أن مشادة كلامية حدثت بين كل من، طرف أول "محمد ياسر"، 28 سنة، عامل نظافة ومقيم محل البلاغ "مالك العقار"، مهتز نفسياً، وطرف ثانى "أحمد سليمان"، 36 سنة، نجار موبيليا، مصاب بجروح سطحية بالذراعين والوجه، و"حسين سليمان"، 36 سنة، عامل استورجي، "شقيق الثاني".

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء طلب الثاني من الأول مساعدته في حمل بعض الأغراض، إلا أنه رفض ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة قام خلالها الأول بالتعدي على الثاني بالضرب بسلاح أبيض  "سكين" محدثاً إصابته "دون تحرير محضر بالواقعة"، وعلى إثر ذلك  توجه الثالث لمحل إقامة الأول وأضرم النيران ببعض المخلفات بالممر المؤدي للعقار سكنه انتقاماً منه لتعديه على شقيقه وإحداث إصابته، حرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.


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