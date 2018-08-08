مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لقوائم الانتظار

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى خلال ستة أشهر ، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام المستشفيات العسكرية باستقبال الحالات الحرجة المقرر لها إجراء جراحات بصفة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الصحة حيث يتم استقبال المريض وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية وتوقيع كافة الفحوصات والتحاليل الطبية قبل إجراء الجراحة وتقديم العلاج الطبي اللازم .

من جانبهم أعرب المرضى وأسرهم عن بالغ الشكر والتقدير للقوات المسلحة والأطقم الطبية بالمستشفيات العسكرية على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

يأتي ذلك في إطار الدور الفعال التي تقوم به القوات المسلحة لدعم منظومة الرعاية الطبية لكافة أبناء الوطن بمختلف محافظات الجمهورية .