مستشفى جامعة بنها تنجح فى إجراء 205 عمليات جراحية لقوائم الانتظار

نجحت جامعة بنها فى إجراء 205 جراحة مختلفة للمرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار وعددهم 366 مريضا بينما سوف يتم إجراء الجراحات المتبقية وعددها 161 خلال الأيام القليلة القادمة وبذلك تكون الجامعة حققت تقدما كبيرا فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفياتها الجامعية.

وقال الدكتور حسام عبد العظيم القائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن المستشفيات قامت بإجراء 129 قسطرة للقلب من إجمالى 155 حالة تشملها قوائم الانتظار وتبقى 26 حالة سيتم إجراؤها خلال أيام، كما تم إجراء جراحات فى المخ والأعصاب لعدد 39 مريضا من إجمالى 104 والمتبقى على قوائم الانتظار 65 حالة يتم إجراؤها بمجرد الانتهاء من القيام بعمل الفحوصات والأشعات اللازمة لها.

كما تم إجراء جراحتان للقلب من إجمالى 8 حالات، كما قام قسم الرمد بإجراء 32 جراحة من إجمالى 86 وقام قسم الجراحة العامة بإجراء 3 جراحات ويتبقى 5 جراحات فى قوائم الانتظار، كما تم إجراء جراحتين فى قسم العظام كانتا على قوائم الانتظار و3 حالات على قوائم قسم جراحة الأورام.

فيما أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها أن مبادرة الرئيس سعت إلى تخفيف معاناة المرضى الذين ينتظرون لأوقات طويلة بما يؤدى إلى تفاقم معاناتهم وتحملهم إلى مشقة جسمانية ومادية.