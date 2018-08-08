مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء منطقة لوجستية بقرية الشهابية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال نقل رمال ناتج تكريك وتطهير بحيرة البرلس، بالموقع المقترح لإنشاء المنطقة اللوجستيه به على مساحة 20 فدانا، بملاحة منيسى قرية الشهابية، وذلك من خلال برنامج الدولة على أهمية إنشاء مناطق التجارة اللوجستية لتطوير قدرات الدولة.

قال مساعد المحافظ، إن ملاحة منيسى أصبحت مصدرا هاما لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، لإقامة العديد من المشروعات الهامة بها، فضلاً عن إنشاء المنطقة اللوجستية على مساحة 20 فداناً والتى تتوسط مصنعى الغزل والنسيج ومصنع غربلة وفصل المعادن من الرمال السوداء، مشيراً إلى أهمية إنشاء مناطق التجارة اللوجستية الكبيرة بالمنطقة باعتبارها أمرا ضروريا ولازما، لتطوير قدرات الدولة فى مجال التجارة والتوزيع على نحو يحقق خفض تكلفة وصول السلعة للمستهلك وضمان وصولها بصورة صحية وسليمة.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه وجه بسرعة تنفيذ المهام المكلف بها بنقل الرمال لردم وتعلية وتسوية ودك الموقع وتهيئته وتسليمه للشركة صاحبة الولاية فى الإنشاءات المعمارية والهندسية، مشيراً إلى أن المنطقة اللوجستية ستكون عبارة عن مخزن مبردات كبير على مستوى المحافظة يتيح تخزين البضائع وتجهيزها بشكل جيد وتوزيعها على المناطق المختلفة كمنافذ البيع والأسواق والسلاسل التجارية المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من الشباب لرفع مستوى المعيشى لدى الفرد والأسرة والمجتمع.