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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:45 م
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مسابقة "ستينين الدولية" تعلن عن أسماء أفضل المصورين الشباب لعام 2018

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:45 م
مسابقة "ستينين الدولية" تعلن عن أسماء أفضل المصورين الشباب لعام 2018 أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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أعلنت المؤسسة الاعلامية "روسيا سيجودنيا" عن أسماء الفائزين في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي لعام 2018، حيث فاز بالمركز الأول فى فئة "الرياضة" تيسير المهدي من العراق مع الصورة "الرغبة في العيش"، التى تجسد هجوم للاعب كرة قدم شاب قد بترت ساقه، والايطالي اندريا الآي لسلسلة صور "اولتراس" حول فريق تيفوسي من"ألبينجا كالتشيو" من بلدة يغوريا الصغيرة.
 
وفى فئة "الأخبار الرئيسية" حازت جوستين سوليفان من جنوب أفريقيا مع صورة "المواجهة"، والتي تظهر كيف أن ضابطاً في سلك الشرطة يصوب سلاحه نحو ثلاثة ممن يمارسون الصيد غير المشروع، وهم يختبؤون تحت الطاولة. وكذلك لويس تاتو من اسبانيا مع سلسلة من الصور "الاضطرابات في كينيا بعد الانتخابات."
 
في فئة "كوكبي" منحت الجائزة الأولى لأعمال تم تصويرها من خلال طائرة مسيرة لحقل من التوت مع صورة "قلب التوت البري"، من قبل سيرغي غابون من بيلاروسيا. وسلسلة صور "كيف كنت مريضة" للمواطنة الروسية ألونا كوتشيتكوفا وهذا العمل يحكي عن تقرير وثائقي من نضالها الدراماتيكي مع مرض السرطان.
 
وفي فئة "لوحة. بطل من زماننا" فقد كان الفوز من نصيب العمل الذي تم تصويره في يامال من قبل عوديد واغينشتين من إسرائيل، وهي صورة وحيدة لفتى صغير من بدو "نينيتس" - "الزهرة". وسلسلة الصور شيفا خادم من إيران "التوائم".
 
وفي هذا الاطار قال الكسندر شتول مدير قسم الصور في وكالة "روسيا سيغودنيا".
 
"تتوسع في كل عام الجغرافيا وعدد المشاركين في هذه المسابقة – حيث وصلنا هذا العام نحو ستة آلاف صورة من 77 دولة، وهو رقم قياسي. وهنا يستجيب المصورون الصحفيون الشباب بدقة شديدة لأهم وأدق ما يحدث في حياة الناس والبلدان والعالم ككل. في الوقت نفسه، تم تكريس العديد من الصور للقضايا الاجتماعية في سابقة لم تحدث من قبل. ومما يدعو للسرور هو أن نوعية الأعمال التي أرسلت توضح اتجاهاً إيجابياً، تحصل المنافسة من خلال ذلك على استجابة قوية في مجتمع المحترفين والهواة".
 
ولعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- وهي واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، وكذلك مجموعة شنجهاي الاعلامية الموحدة وشبكة الميادين الاعلامية العربية دور الشركاء الأساسيين للمسابقة.
 
وفي هذا العام تم منح اثنين من المصورين المحترفين الإيرانيين جوائز خاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر "للحصول على صورة إنسانية". وفي فئة "صورة وحيدة" منحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جائزة للمصور أوميد وهاب زاده لصورة "الهجوم الإرهابي في طهران"، التي تظهر كيف تم إنقاذ صبي وهو في العامين من عمره من نافذة مبنى البرلمان بعد الهجوم الإرهابي في طهران في يونيو لعام 2017.
 
وفي فئة "السلسلة" تميز يونس هاني سومي سوفلاي لصورة تقرير صحفي باسم "...وتعود الحياة"، والتي تحكي عن الحياة اليومية للمتضررين في زلزال العام الماضي في محافظة كرمنشاه، التي قتل فيها نحو 600 شخص وتم تدمير أكثر من 30 ألف منزل.
 
وقد منحت مجموعة شنغهاي الإعلاميةوشبكة الميادين الاعلامية العربية المواطن العراقي تيسير مهدي الفائز في فئة "الرياضة" جائزة خاصة لصورة "الرغبة في العيش". 
 
وقال غسان بن جدو رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين: "تعتبر شبكة الميادين أنه من واجبها أن تحيي ذكرى المصورين الصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجباتهم المهنية، مما يعكس الواقع كما هو. إن قناة الميادين العربية تدعم مسابقة اندريه ستينين، وذلك لأنها، بصدق وبطريقة مهنية، تؤدي مهمتها في الدفاع عن حقوق المظلومين، وتظهر التضامن مع الانسان دائماً وفي كل مكان".
 
يشار إلى إن القائمة الكاملة للفائزين في المسابقة منشورة في الموقعstenincontest.ru علماً أن حفل الافتتاح وعرض أعمال الحائزين على الجوائز سينعقد فى 8 نوفمبر خلال احتفال رسمي في موسكو، كما سيتم الإعلان عن صاحب الجائزة الكبرى.

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