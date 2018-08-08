مسئول يمنى يؤكد استعداد الحكومة للتعامل الإيجابى مع مشاورات السلام

عدن /أ ش أ/

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمنى منصور بجاش، استعداد حكومة بلاده للتعامل الإيجابى مع مشاورات السلام التى تدعو إليها الأمم المتحدة.

وقال خلال لقائه اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفير الصينى لدى اليمن جين هوي، إن الروح الإيجابية والمسئولة فى التعامل مع مبادرات السلام وتغليب مصلحة الشعب كانت حاضرة فى كل مراحل الأزمة اليمنية، وقدمت الحكومة الكثير من التنازلات فى سبيل تحقيق السلام والوصل لحل سياسى ينهى معاناة الشعب اليمني.

ولفت بجاش، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن تعنت مليشيا الحوثى الانقلابية وتمسكها بالحرب أدى إلى إطالة أمدها وتسبب بزيادة معاناة الناس، مشيرًا إلى أن "هناك مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولى لحماية التجارة العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من تهديدات مليشيات الحوثى الانقلابية وإيران.