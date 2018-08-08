مسئول فلسطينى يعلن إنشاء صندوق خاص بالتمكين الاقتصادى

أ ش أ

أعلن محافظ البنك الإسلامى للتنمية فى فلسطين الدكتور محمد اشتية إنشاء صندوق استثمارى خاص بالتمكين الاقتصادى للشعب الفلسطينى برأسمال 500 مليون دولار أمريكى.

وأعلن محافظ البنك الإسلامى للتنمية فى فلسطين الدكتور محمد اشتية إنشاء صندوق استثمارى خاص بالتمكين الاقتصادى للشعب الفلسطينى برأسمال 500 مليون دولار أمريكى.

وأوضح اشتية -فى تصريح اليوم الأربعاء- أن البنك الإسلامى للتنمية يسهم بمئة مليون دولار فى الصندوق، ويتم العمل على حشد التمويل المتبقى من خلال مجموعة من الشركاء والجهات.

وأضاف أن الصندوق سيعمل تحت إشراف البنك، ووفق أفضل الممارسات العالمية فى الحوكمة وإدارة الاستثمارات مع الفقراء والشباب الرياديين بهدف تمكين ربع مليون أسرة فلسطينية فى العقد القادم.

وأشار اشتية إلى أن الصندوق يأتى استجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس بإنشاء برنامج تمكين اقتصادى.