video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول عسكرى روسى: عودة 235 ألف لاجئ سورى إلى وطنهم منذ سبتمبر 2015

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:20 م
مسئول عسكرى روسى: عودة 235 ألف لاجئ سورى إلى وطنهم منذ سبتمبر 2015 سوريون _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلن ممثل مركز التنسيق بين الإدارات لعودة اللاجئين أيجور سيرجييف، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 235 ألف لاجئ سورى قد عادوا من الخارج إلى وطنهم الأم، الذى مزقته الحرب، منذ سبتمبر 2015.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن سيرجييف قوله إنه: "منذ 30 سبتمبر 2015، قد عاد 235 ألف و576 شخصًا إلى سوريا من دول أجنبية، ويشمل العدد 70 ألف و580 امرأة و119 ألف و985 طفلًا"، جاء ذلك خلال اجتماع عقده سيرجييف بالمركز.

كما أضاف أن فى الـ 6 من أغسطس الجاري، قد عاد 331 سورى من بينهم 62 امرأة و 106 أطفال من لبنان خلال نقاط التفتيش التابعة لجايدة يابوس والدبوسية.

وأكد سيرجييف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، عاد 280 من السوريين المُشردين داخل بلادهم إلى منازلهم، مُضيفًا أنه تم إطلاق حملتين إنسانيتين تقدمان إجمالى 10 أطنان من الطعام.

كما أشار إلى أنه فى الرابع من شهر مارس الماضى ،غادر 26 ألف و642 شخصًا من بينهم 8 ألاف و873 امرأة و12 ألف و373 طفلًا منطقة وقف التصعيد فى إدلب.

وقال رئيس مركز تحكم الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل مزينتسيف، خلال الإجتماع، إن الالاف من السوريين، الذين يعيشون بالخارج يسعون للعودة إلى أوطانهم، ولكنهم غير قادرين على فعل ذلك بسبب قلة إمكانيتهم المادية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 7 أشخاص فى مقدونيا لمشاركتهم بالقتال فى سوريا والعراق

مسئول عسكرى روسى

روسيا

سوريا

عودة 235 ألف لاجئ سورى

سبتمبر 2015




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة