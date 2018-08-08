مسئول عسكرى روسى: عودة 235 ألف لاجئ سورى إلى وطنهم منذ سبتمبر 2015

موسكو /أ ش أ/

أعلن ممثل مركز التنسيق بين الإدارات لعودة اللاجئين أيجور سيرجييف، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 235 ألف لاجئ سورى قد عادوا من الخارج إلى وطنهم الأم، الذى مزقته الحرب، منذ سبتمبر 2015.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن سيرجييف قوله إنه: "منذ 30 سبتمبر 2015، قد عاد 235 ألف و576 شخصًا إلى سوريا من دول أجنبية، ويشمل العدد 70 ألف و580 امرأة و119 ألف و985 طفلًا"، جاء ذلك خلال اجتماع عقده سيرجييف بالمركز.

كما أضاف أن فى الـ 6 من أغسطس الجاري، قد عاد 331 سورى من بينهم 62 امرأة و 106 أطفال من لبنان خلال نقاط التفتيش التابعة لجايدة يابوس والدبوسية.

وأكد سيرجييف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، عاد 280 من السوريين المُشردين داخل بلادهم إلى منازلهم، مُضيفًا أنه تم إطلاق حملتين إنسانيتين تقدمان إجمالى 10 أطنان من الطعام.

كما أشار إلى أنه فى الرابع من شهر مارس الماضى ،غادر 26 ألف و642 شخصًا من بينهم 8 ألاف و873 امرأة و12 ألف و373 طفلًا منطقة وقف التصعيد فى إدلب.

وقال رئيس مركز تحكم الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل مزينتسيف، خلال الإجتماع، إن الالاف من السوريين، الذين يعيشون بالخارج يسعون للعودة إلى أوطانهم، ولكنهم غير قادرين على فعل ذلك بسبب قلة إمكانيتهم المادية.