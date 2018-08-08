مسئول روسى: آلاف السوريين يريدون العودة إلى بلادهم لكنهم غير قادرين ماديا

موسكو /أ ش أ/

قال رئيس المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن آلاف السوريين يريدون العودة إلى بلادهم لكنهم غير قادرين ماديا.

وأضاف ميزينتسيف، فى اجتماع لقيادة مقر تنسيق عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم: "يمكن تغيير الوضع من خلال إلغاء الأوروبيين للعقوبات ضد سوريا، وكذلك إرسال الأموال إلى سوريا، تلك التى يتم إنفاقها على تأمين اللاجئين فى بلدان إقامتهم المؤقتة" حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وطلب رئيس المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع الروسي، من وزارة خارجية بلاده إعداد مقترحات لحل هذه المشكلة، ومناقشة هذه المسألة فى الأمم المتحدة وغيرها من الهياكل الدولية.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالى 1ر7 مليون لاجئ سورى مسجلين على أراضى 45 دولة، وأعرب 7ر1 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.