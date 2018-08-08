مسئول أممى: 1.4 تريليون دولار خسائر أفريقيا من تدفقات المال غير المشروع

شرم الشيخ - أحمد يعقوب

قالت فيرا سونج وى، السكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الأفريقية، اليوم الأربعاء، إن حجم خسائر القارة الأفريقية من التدفقات النقدية غير الشرعية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2009 حتى اليوم، أى نحو 9 سنوات.

وأضافت فيرا سونج وى، السكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الأفريقية، خلال كلمتها أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، إن حجم الخسائر من التهرب الضريبى فى القارة الأفريقية يقدر بنحو 73 مليار دولار خلال الفترة من 2005 وحتى 2015 أى نحو 10 سنوات.

ويستضيف البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، .

ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.