مرور القليوبية يضبط 60 توك توك و25 موتوسيكل بدون لوحات بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، بقيادة اللواء نبيل عدلى، مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المرور بشوارع مركز ومدينة قليوب، خاصة بعد حادث مصرع الطفلة هنا بشارع سيدى خالد بمدينة قليوب، والتى أسفرت عن ضبط 60 تو توك و25 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وكلف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق داخل مركز ومدينة قليوب، والتعامل الفوري مع المركبات غير المرخصة وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها والإسراع في ترخيصها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 60 توك توك و25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، حيث شارك بالحملة عدد كبير من قيادات الأمن بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة قليوب.