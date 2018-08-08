مروحيات بدون طيار تجتاز اختبارا لتوصيل الطرود فى شرقى الصين

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اجتازت مروحية بدون طيار من طراز "جى.إتش - 1" تجربة توصيل الطرود، لأول مرة فى مدينة "جينغدهتشنغ" بمقاطعة "جيانغشي" شرقى الصين.

وقال "شيوى دا مياو" مدير عام شركة جيانغشى الصينية المحدودة للمروحيات - فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إن المروحية دون طيار التى استخدمت فى التجربة بوسعها الإقلاع بوزن يبلغ 600 كيلوجرام، وتصل أقصى سرعة لها إلى 160 كيلومترا فى الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع 3000 متر لأربع ساعات متواصلة، كما تستطيع مقاومة رياح شديدة من الدرجة السابعة، ويمكن السيطرة عليها فى الإقلاع والهبوط بالضغط على زر واحد.

وأضاف شيوى دا مياو أن هذه المروحيات لا تحتاج إلى مطار للإقلاع والهبوط، مشيرا إلى أنه مع تطورها وإنتاجها بأعداد كبيرة، ستشهد تكلفة توصيل الطرود انخفاضا كبيرا.

من جانبه، قال "تشن قونغ" مدير مركز التوصيل السريع فى مدينة "جينغدهتشنغ" إن توصيل الطرود بالأسلوب التقليدى إلى قرية بعيدة يستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام، غير أن المروحيات بدون طيار باستطاعتها أن تقوم بالتوصيل فى اليوم نفسه.

وأضاف قونغ أن إدارة الطيران المدنى بمنطقة شرقى الصين منحت فى مارس الماضى رخصة تشغيل طائرات بدون طيار إلى فرع تابع لشركة "إس.إف إكسبرس"، ما سمح لها باستخدام تلك الطائرات فى توصيل الطرود فى المنطقة التجريبية.

ومن المقرر بدء استخدام الطائرات بدون طيار فى توصيل الطرود وتداول السلع على نطاق واسع فى الصين بحلول عام 2020.