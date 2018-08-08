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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:50 ص
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مركز صحى بالمغرب يمنع الولادة أيام الجمع والأعياد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:00 ص
مركز صحى بالمغرب يمنع الولادة أيام الجمع والأعياد حالة ولادة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى
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أثار إعلان معلق على الباب الرئيسى لمركز صحى بآيت اعتاب بإقليم أزيلال فى المغرب سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعى، حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

وجاء فى الإعلان المثير للسخرية: "لايوجد حالات ولادة فى العطل، الجمعة مساء، السبت، الأحد وأيام العيد. المرجو منكم التوجه إلى المستشفى الإقليمى ببنى ملال"، بحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "أخبار اليوم"المغربية.

وعبر الكثير عن استيائهم من القرار أيضا لأن الكثير من المرضى والحوامل لن يستطيعوا قطع مسافة تزيد عن 120 كلم إلى المستشفى الإقليمى ببنى ملال، فى ظل التضاريس الجبلية الوعرة وصعوبة المسالك الطرقية.

وعبرت عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية بأزيلال، عن استيائها من الوضع الصحى بالمنطقة، خصوصا ما يتعلق بالولادات، ملكية استغرابه من الطريقة التى كتب بها الإعلان الذى يشير إلى توقف المركز عن استقبال  النساء الحوامل من مساء الجمعة إلى غاية يوم الاثنين، ناهيك عن أيام العطل و الأعياد.

وشددت تلك الفعاليات على أن صحة المرأة الحامل خط أحمر، و لن تتحمل الانتظار أو التوجه إلى المستشفى الإقليمى ببنى ملال.

 


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