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مرشح مسلم من أصل مصرى لمنصب حاكم ولاية أمريكية يؤيد تقنين الماريجوانا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:45 م
مرشح مسلم من أصل مصرى لمنصب حاكم ولاية أمريكية يؤيد تقنين الماريجوانا حرق الماريجوانا - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن أول شخص مسلم أمريكى، من أصل مصرى، يخوض الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطى للترشح على منصب حاكم ولاية ميتشجان.

 

وأوضحت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن عبد السيد، الذى كان يعمل مديرا للصحة فى ديترويت، مدعوم من السيناتور الديمقراطى بيرنى ساندرز والناشطة البارزة ألكسدنرية أوكاسيو- كورتيز، مشيرة إلى أنه فى حال نجاحه فإنه سيصبح أول مسلم يتقلد منصب حاكم ولاية أمريكية.

 

ويقول عبد السيد فى مقابلة مع المجلة "نشأت فى أسرة مصرية أمريكية وكبرت كشخص متنوع الثقافة بشأن ما تعنيه هويتى فى أمريكا، لقد تأثرت سياساتى بشكل كبير بالنضال من أجل الحقوق المدنية. لقد ألهمت بشخصيات مثل مالكولم إكس ومحمد على للقتال من أجل العدالة والمساواة".

 

لا يُعرف السيد بأنه اشتراكى ديمقراطى مثل نظرائه فى نيويورك وفيرمونت، لكن برنامجه السياسى الذى ينتمى لليسار المتطرف ينسجم بدقة مع الجناح التقدمى للحزب الديمقراطى. وهو لا يقبل التبرعات التى تقدمها الشركات ويدعم إلغاء وكالة الهجرة والجمارك، كما يؤيد توفير الرعاية الصحية المدفوعة للجميع وإصلاح شامل للعدالة الجنائية وإضفاء الشرعية على الماريجوانا.

 

 

 

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