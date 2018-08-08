مدير أمن المنيا يتفقد الحملات المرورية وخدمات دير جبل الطير

فريق المحافظات

تفقد اللواء مجدى عامر مدير أمن ويرافقه عدد من قيادات المديرية والجهات الرقابية للحملات المتنوعة ( مرور – مرافق – تموين ) فى عدد من مناطق المحافظة، حيث تفقد الحملات المرورية دائرة المدينة وكذا حملة مكبرة تضم جميع الجهات المتنوعة بمنطقة أبو هلال.

وتفقد حملات الرادار على طريق الصحراوى الشرقى وخلال الجولة قام مدير الأمن بالمرور على كمين الشيخ فضل، وأنهى الجولة بالمرور على خدمات دير جبل الطير وحال تقابله مع الضباط والأفراد المشتركين فى الحملات، مشددًا على بث روح الطمأنينة للمواطن ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين والتعامل بروح القانون.