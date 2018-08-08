مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمجمع محاكم شبين الكوم

أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية جولة ميدانية تفقد فيها الخدمات الأمنية المعينة بمجمع محاكم شبين الكوم والتقى بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات.

وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وواصل مدير الأمن لليوم الثانى على التوالى الإشراف على اجراء حملات المرور – المرافق – التموين فى نطاقمدينة شبين الكوم – مدينة قويسنا – مدينة بركة السبع والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.