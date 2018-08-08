video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز شرطة القناطر الخيرية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:29 م
مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز شرطة القناطر الخيرية جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

فاجئ اليوم الأربعاء، اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، مركز شرطة القناطر الخيرية في ضوء توجيهات وزير الداخليه بتكثيف المرور على المنشآت الشرطية.

حيث قام مدير الأمن بالمرور على مكونات المركز ووحداته، مؤكدا على تفعيل دور ضابط حقوق الانسان و تواجده بالنوبتجيه للعمل على مساعدة المواطنين وخاصة كبار السن.

كما شدد، على احترام آدميه المواطن بالمركز و سرعة تلقي البلاغات وانهاء المحاضر دون تعطيل للمواطنين كما تفقد السجن وأكد على اجراءات التأمين والتفتيش للمحجوزين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ثلاثة عاطلين بكمية من مخدر الاستروكس بشبين القناطر

لخر الاخبار

أمن القليوبية

اخبار مصر

القناطر الخيرية

امن القليوبيه




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة