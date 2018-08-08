مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز شرطة القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

فاجئ اليوم الأربعاء، اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، مركز شرطة القناطر الخيرية في ضوء توجيهات وزير الداخليه بتكثيف المرور على المنشآت الشرطية.

حيث قام مدير الأمن بالمرور على مكونات المركز ووحداته، مؤكدا على تفعيل دور ضابط حقوق الانسان و تواجده بالنوبتجيه للعمل على مساعدة المواطنين وخاصة كبار السن.

كما شدد، على احترام آدميه المواطن بالمركز و سرعة تلقي البلاغات وانهاء المحاضر دون تعطيل للمواطنين كما تفقد السجن وأكد على اجراءات التأمين والتفتيش للمحجوزين.