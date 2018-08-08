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مديرية أوقاف القاهرة تخصص 453 ساحة لصلاة عيد الأضحى وتوزع صكوك الأضاحى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:04 م
مديرية أوقاف القاهرة تخصص 453 ساحة لصلاة عيد الأضحى وتوزع صكوك الأضاحى عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن الشيخ خالد خضر، مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، أن المديرية خصصة 453 ساحة صلاة لأداء صلاة عيد​الأضحى، مع تخصيص خطيبين "خطيب أساسى وخطيب احتياطى" بعد أخذ الموافقات الأمنية.
 
 
وأضاف مدير أوقاف القاهرة، خلال المجلس التنفيذى المنعقد الآن بديوان محافظة القاهرة برئاسة محافظ القاهرة، أنه تم توزيع 75 دفتر خاص بمشروع صكوك الأضاحى، على الأئمة بقيمة 2 مليون جنيه.
 
 
وأكد خضر، على أنه بخصوص جلود الأضاحى الخاصة بصكوك الأضاحى سننتظر قرار المحافظ بشأنها.
 
 
يشارك فى الاجتماع نواب محافظ القاهرة الأربعة، وسكرتير عام المحافظة، ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء، ومسئولى المحافظة.

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