مدمرة بريطانية ترافق سفينتين حربيتين روسيتين أثناء مرورهما ببحر المانش

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رافقت مدمرة تتبع البحرية الملكية البريطانية سفينتين حربيتين روسيتين أثناء مرورهما ببحر المانش "القنال الإنجليزي".

وقال متحدث باسم البحرية الملكية، اليوم الأربعاء، إن السفينة "إتش إم إس دايموند 45" من دوفر بكينت قامت بمراقبة المدمرة الروسية سيفيرومورسك والطراد مارشال أوستينوف يوم أمس الثلاثاء أثناء مرورهما فى منطقة ذات أهمية للمملكة المتحدة والتى هى إما المياه الإقليمية للمملكة المتحدة أو بالقرب من هذه المنطقة.

ونقلت شبكة "آى تى في" الإخبارية عن بن كيث الضابط القائد فى السفينة التى تتخذ من بورتسموث مقرا لها "تفخر سفينة اتش ام اس دايموند" بأن تلعب دورها فى حماية المملكة المتحدة من خلال مراقبة هذه السفن فى عبورها، وأضاف :"هذا عمل روتينى للبحرية الملكية".