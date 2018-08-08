محكمة ألمانية تقضى بالسجن 12 عاما لأم لتشغيل طفلها بالدعارة

كتب أحمد علوى

قالت شبكة سى أن أن الإخبارية الأمريكية، إن محكمة ألمانية أدانت أم وشريكها بالاعتداء الجنسى على طفلها البالغ من العمر 10 سنوات وتشغيله بالدعارة.

وأشارت سى أن أن فى تفاصيل القضية، إلى أن الأم البالغة من العمر 48 عاما أدينت بـ 19 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسى، لتواجه السجن لمدة 12 عاما وستة أشهر، فى الوقت الذى أدين بها شريكها بـ 21 تهمة من نفس النوع، ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما.

وإلى جانب الاستغلال الجنسى للطفل والمتاجرة به، اتهم الشريكان بالاغتصاب وتشغيل الطفل بالدعارة عنوة وتصويره بهدف عرض أفلام إباحية له.

بدورها، أجبرت المحكمة المتهمان على دفع مبلغ 30 ألف يورو كتعويض للطفل، و12 ألف و500 يورو لفتاة أخرى ولدت فى مايو من عام 2012 وتعرضت للاعتداءات الجنسية من الثنائى بين فبراير وأبريل من عام 2015.