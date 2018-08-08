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محافظ قنا يشكل غرفة عمليات مركزية لحل مشاكل المواطنين خلال أيام العيد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:00 ص
محافظ قنا يشكل غرفة عمليات مركزية لحل مشاكل المواطنين خلال أيام العيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا – هند المغربى
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 أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن هناك استعدادات مكثفة لكافة أجهزة المحافظة بالتنسيق ومديرية أمن قنا، وكافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى لكافة المديريات والأجهزة الخدمية على مستوى المحافظة.

وأكد الهجان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن خطة المحافظة لمواجهة محاولات التعديات على الأراضى الزراعية، بالبناء وأراضى أملاك الدولة، خلال فترة أجازات العيد.

وقال الهجان، إنه بالتنسيق والجهات الأمنية، قامت مديرية الزراعة بتشكيل لجان لمتابعة وحماية الأراضى، ورصد وحصر أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، خلال فترة اجازات العيد، وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الوحدات المحلية، التى تقع فى نطاقها التعديات والجهات الأمنية.

وأضاف الهجان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد والحدائق العامة، وكافة المناطق الترفيهية، مع تكثيف الحملات المرورية، والتأكيد على تطبيق التعريفة الجديدة، ومراجعة اللوحات الإرشادية والكمائن لتسهيل وضبط الحركة المرورية بمداخل مدن وقرى المحافظة.

وأشار الهجان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، تعمل على مدار الساعة متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وكذلك المديريات الخدمية وفروعها، لتلقى أى شكاوى وبلاغات للمواطنين خلال فترة احتفالات العيد، ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فورا عن طريق أرقام يتم الإعلان عنها بجميع المراكز.

 


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