محافظ شمال سيناء يستعرض الخدمات المقدمة لأهالى الشيخ زويد ورفح

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه يتم توفير كافة احتياجات المنقولين من الشيخ زويد ورفح ، وذلك بالتنسيق مع المحافظات المنقولين اليها .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع اللجنة المركزية المختصة بحل مشاكل المنقولين من الشيخ زويد ورفح ، والذى عقد برئاسته ، وبحضور عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، سعيد عرادة وعدلى اليمانى مساعدى المحافظ لشئون الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء ، أسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش ، المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم ، فتحى راشد وكيل وزارة التموين ، نوال سالم رئيس فرع المجلس القومى للسكان ، وأعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات التنفيذية في مختلف التخصصات .

وقالت المحافظة أن المحافظ استعرض مع أعضاء اللجنة الذين قاموا بجولاتهم ولقاء المنقولين في مختلف المناطق المقيمين بها ، والوقوف على مشاكلهم في مختلف المجالات من اسكان وتعليم وتموين وغيرها حيث أكد المحافظ على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والخدمات المطلوبة لأهالينا المنقولين من الشيخ زويد ورفح ، وتيسير تقديم الخدمات اللازمة لهم بالتنسيق مع المحافظات المقيمين بها .

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء موعد اختبارات الإعادة والتخلفات للمتقدمين لمدارس المتفوقين.

وقالت المديرية أنه بالإشارة إلى انعقاد الاختبارات المؤهلة للقبول بمدارس المتفوقين بعين شمس، ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والتى انتهت اليوم الأربعاء ، على أن تنعقد اختبارات الإعادة والتخلفات فى يوم الأحد 12 أغسطس لمدارس المتفوقين بعين شمس ويوم الأثنين 13 أغسطس لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمقر الاختيارات بديوان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.