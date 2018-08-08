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محافظ سوهاج يعلن افتتاح مكتب بريد المنشأة لخدمة المواطنين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:24 م
محافظ سوهاج يعلن افتتاح مكتب بريد المنشأة لخدمة المواطنين افتتاح مكتب بريد المنشأة لخدمة المواطنين
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن افتتاح مكتب بريد المنشأة لخدمة المواطنين بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، فى استجابة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم من الانتقال إلى أماكن بعيده لتلقى الخدمات البريدية ، يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على راحتهم وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم.

ومن جانبه، قال صلاح الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة فى بيان للمحافظة، إنه تم تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم للانتهاء من أعمال تطوير مكتب بريد المنشأة، وتم افتتاحه وعودته للعمل مرة أخرى أمام المواطنين الذين كانوا يتكبدون المشقة فى الذهاب إلى فرع خارفة المنشأة لصرف المعاش، مشيرا إلى أن مكتب بريد المنشأة تم تزويده بعد التطوير بأحدث النظم الإلكترونية الخاصة بالبريد، ويقدم جميع الخدمات البريدية للمواطنين.

وأكد المحافظ على الوحدات المحلية المختلفة بتلبية احتياجات المواطنين، ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية ومتابعة سير العمل بها والانتهاء منها فى المواعيد المحددة، حتى ينعم المواطنون بهذه المشروعات مما يخفف العبء عن كاهلهم.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تحرير 16 محضرا تموينيا متنوعا وإعدام 100 كيلو من اللحوم غير الصالحة فى حملة مكبرة بحى شرق سوهاج بالاشتراك مع مديريات الطب البيطرى، والصحة ، والتموين ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية ، وضمان جودة السلع والمواد الغذائية واللحوم المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها ، خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

 ومن جانبه، قال صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج فى بيان للمحافظة ، إنه تم القيام بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مراقبة الأغذية بالصحة، وإدارة التموين، والطب البيطرى بسوهاج لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بنطاق الحى، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر تموين و 12 محضر صحة وإعدام 10 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وضبط الاسواق والتأكد من سلامة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم المعروضة للمواطنين.


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