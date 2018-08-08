محافظ سوهاج: مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تقدر بـ473.7 مليون جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق مصلحة المواطنين وتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات، وأن مشروع قرض البنك الدولى هو قصة نجاح للدولة المصرية والتعاون بين وزاراتها المعنية، وأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المدرجة ضمن برنامج البنك الدولى للتنمية المحلية تقدر بحوالى 473.7 مليون جنيه منها 48.3 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب، ومبلغ 425.4 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى.

وأضاف المحافظ فى بيان له، انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإسراع بتنمية محافظات الصعيد والارتقاء بمستوى معيشة سكانها وتيسير تقديم الخدمات التنموية لهم وتوفير فرص العمل، فقد تم توقيع اتفاقية إطارية فى ابريل الماضى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحافظة سوهاج، لتنفيذ خطة المرحلة الأولى لعام 2018، والتى تضم مشروعات تستحوذ على أكثر من 50% من موازنة تلك المرحلة.

وأوضح المهندس محمد بدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن مشروعات مياه الشرب تتمثل فى تنفيذ خط طرد مياه من محطة مياه الجوازات بطول 1.5 كم بقيمة 3.2 مليون، وتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بقيمة 18.7 مليون، وتنفيذ عدد 2 بئر بمحطة مياه سعد السعود، بالإضافة الى خط طرد 4 كم لتغذية المنطقة الصناعية بغرب جرجا بقيمة 22 مليون، وتنفيذ خط طرد مياه قطر 16 بوصة لمحطتى مياه الحواويش ( 3 ) و ( 4 ) بقيمة 4.3 مليون، وان مشروعات الصرف الصحى تتمثل فى استكمال المشروعات المتوقفة لعدد 9 قرى وهى الكوامل بحرى واولاد غريب، والهجارسة، وعرابة أبو الدهب، والقراقرة، والقيصان، والغابات، والبطاخ والوقدة، والغريزات، وعرابة أبو عزيز.