محافظ سوهاج: إنشاء 3 محطات رفع صرف صحى بتكلفة 310 ملايين جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام لجنة من وزارة الصحة بمعاينة 3 مواقع مختلفة لإنشاء 3 محطات رفع صرف صحى ومعالجة بمركز دار السلام بتكلفة إجمالية 310 ملايين جنيه من هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة الساسية وخطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطنين وتخدم خطط التنمية الشاملة.

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام فى بيان للمحافظة ، أنه تم استقبال لجنة وزارة الصحة قامت بمعاينة مواقع محطتي رفع صرف صحي بنجوع مازن وقرية اولاد يحيي الحاجر بتكلفة 35 مليون جنية ، وموقع محطة معالجة بالظهير الصحراوي بنجوع مازن بتكلفة 275 مليون جنية ، وذلك تمهيدا للبدء في عمليات الإنشاء ، حيث تم اخذ موافقات الري والزراعة والأملاك ، وجاري أعمال المتابعة المستمرة للبدء في المشروعات لخدمة اهالي المركز .